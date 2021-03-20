Дожить бы! До 2025 г. Минск будет полностью обеспечен водой из подземных источников

передает корреспондент агентства «Минск-Новости», шла речь на пресс-конференции «Криница — в каждый дом», состоявшейся в Доме прессы 18 марта. Об этом, каккорреспондент агентства «Минск-Новости», шла речь на пресс-конференции «Криница — в каждый дом», состоявшейся в Доме прессы 18 марта.





Между тем и сегодня вода, текущая из кранов в квартирах минчан, полностью соответствует стандартам безопасности. На этом акцентировал внимание генеральный директор ГПО «Белводоканал» Олег Конон.





Согласно подпрограмме «Чистая вода» госпрограммы «Комфортное жилье и благоприятная среда», рассчитанной на 2021–2025 гг., до 2025 г. планируется обеспечить все население страны качественной питьевой водой. Одна из задач — полный перевод Минска на подземные источники.





— На сегодняшний день 30 % потребителей в Минске получают воду из поверхностных источников. После полного перевода на подземные источники вода, потребляемая городом, будет качественнее по органолептическим характеристикам, — детализирует О. Конон. — С этой целью запланированы строительство новых водозаборов и артезианских скважин, закольцовка системы с новыми объектами. Уже объявлены торги по выбору подрядной организации на проектирование.





Получат воду из подземных источников не только население, но и предприятия, кроме ТЭЦ-4. Какая судьба ждет Минско-Вилейскую водную систему, станет ясно после разработки проекта.





Справочно





В контексте реализации подпрограммы «Чистая вода» госпрограммы «Комфортное жилье и благоприятная среда», рассчитанной на 2021–2025 гг., будет построено 800 станций обезжелезивания воды. На сегодня обеспеченность потребителей качественной питьевой водой в целом по стране составляет 94,7 %. Наилучшая ситуация на Брестчине — там этот показатель 97 %.



