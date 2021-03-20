Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Правда тела". "Бицепс вырос, но начались проблемы": правда о стероидах

Почему анаболические стероиды можно сравнить с наркоманией? Неужели большинство налитых мышцами "качков" живут на таких препаратах? И есть ли люди, которым, наоборот - врачи прописывают такие препараты? Объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала "Доктор Павлова" , старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.

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