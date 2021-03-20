|
"Правда тела". "Бицепс вырос, но начались проблемы": правда о стероидах
20.03.2021 15:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
03:00 "Темная сторона" стероидов
05:10 Что дают инъекции гормона роста и как они могут приводить к онкологии
06:50 Как от гормонов страдает детородная функция
08:55 "Сердце изнутри зарастает мясом"
09:25 Есть ли ситуации, когда стоит назначить такую терапию
12:00 Как у мужчин из-за эстрадиола начинает расти женская грудь
13:30 Почему у славянских мужчин и у латиноамериканцев будет разная реакция на гормоны
15:00 Правда ли, что большинство профессиональных спортсменов "сидят" на таких препаратах
Слушайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ходишь в зал, но "тело Аполлона" не появляется, а потом тренер советует "отличные укольчики", через месяц бицепс вырастает, но начинаются проблемы. Правда ли, что...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)