ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Правда тела". "Бицепс вырос, но начались проблемы": правда о стероидах

20.03.2021 15:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
"Правда тела". "Бицепс вырос, но начались проблемы": правда о стероидах
Почему анаболические стероиды можно сравнить с наркоманией? Неужели большинство налитых мышцами "качков" живут на таких препаратах? И есть ли люди, которым, наоборот - врачи прописывают такие препараты? Объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала "Доктор Павлова" , старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова. 
© Sputnik
Ну и формы! Мышцам этой девушки позавидуют многие мужчины — видео

03:00 "Темная сторона" стероидов

05:10 Что дают инъекции гормона роста и как они могут приводить к онкологии

06:50 Как от гормонов страдает детородная функция

08:55 "Сердце изнутри зарастает мясом"

09:25 Есть ли ситуации, когда стоит назначить такую терапию

12:00 Как у мужчин из-за эстрадиола начинает расти женская грудь

13:30 Почему у славянских мужчин и у латиноамериканцев будет разная реакция на гормоны

15:00 Правда ли, что большинство профессиональных спортсменов "сидят" на таких препаратах

Слушайте подкасты РИА Новости.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ходишь в зал, но "тело Аполлона" не появляется, а потом тренер советует "отличные укольчики", через месяц бицепс вырастает, но начинаются проблемы. Правда ли, что...
 
Новости дня
Новости разные
 
Это важно знать: в список экстремистских материалов добавили три телеграм-сообщества. Репосты удалите
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by