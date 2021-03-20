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В Бобруйске мальчик упал со льдины. Его не удалось спасти
Источник материала: Onliner
Сегодня в Бобруйске произошла трагедия: на Березине со льдины упал мальчик. Это случилось не в зоне спасательной станции. Спасти парня не удалось, об этом
(будет дополнено)
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Сегодня в Бобруйске произошла трагедия: на Березине со льдины упал мальчик. Это случилось не в зоне спасательной станции. Спасти парня не удалось, об этом пишет...
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