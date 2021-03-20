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Анна Сола выиграла бронзовую медаль на этапе Кубка мира по биатлону

20.03.2021 15:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская биатлонистка Анна Сола выиграла бронзовую медаль в гонке преследовании на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.


Фото: Дарья Бурякина

Гонка проходила в тяжелых ветровых условиях, но это не помешало Анне отыграть сразу десять место (она стартовала 13-й). Сола допустила 5 (0+1+3+1) промахов и проиграла только двум норвежкам — Марте Олсбю-Ройзеланд (0+0+2+2) и Тириль Экхофф (1+2+0+1).

Елена Кручинкина (0+2+2+1) поднялась с 30-го места на девятое, Ирина Кривко (0+0+2+2) опустилась с 18-е на 20-е, Динара Алимбекова (1+2+2+3) — с 11-го на 27-е.

В общем зачете Кубка мира победу досрочно одержала Тириль Экхофф. Динара Алимбекова перед последней гонкой занимает седьмое место и с большим отрывом лидирует в молодежном зачете.

Анна Сола — 25-я, Елена Кручинкина — 31-я, Ирина Кривко — 45-я.

В воскресенье Кубок мира завершится гонкой с массовым стартом.

 
 
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Белорусская биатлонистка Анна Сола выиграла бронзовую медаль в гонке преследовании на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
 
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