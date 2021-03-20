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В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла

20.03.2021 15:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла

  • 20.03.2021, 15:20
В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла
Иллюстрационное фото

Возникла вероятность цунами.

У берегов префектуры Мияги на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла.

Об этом сообщает Японское метеорологическое агентство.

Агентство предупредило об угрозе цунами высотой 1 м. Пока сообщений о причиненных землетрясением разрушениях или пострадавших от него не поступало.

Землетрясение произошло на глубине 60 км. Магнитуда повторных толчков составила 4,2 и 3,7.

В связи с землетрясением компания Tohoku Electric Power Co приостановила выработку энергии на атомной электростанции Онагава, сообщает NHK.

Некоторые дома в японской префектуре Мияги были обесточены.

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