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Виктор Бабарико: Властям не удалось сохранить подлинную независимость Беларуси

20.03.2021 15:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Виктор Бабарико: Властям не удалось сохранить подлинную независимость Беларуси

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  • 20.03.2021, 14:55
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Виктор Бабарико: Властям не удалось сохранить подлинную независимость Беларуси

Сейчас ни о какой «многовекторности» и «диверсификации» говорить не приходится.

Экс-претендент в президенты Беларуси и политзаключенный Виктор Бабарико ответил на вопросы российского издания РБК.

Журналистам удалось передать вопросы политику, находящемуся с июня прошлого года под арестом, и получить на них ответы.

Сохранить подлинную независимость Беларуси не удалось, считает Виктор Бабарико.

«Как и у любого человека, у государства независимость опирается на экономику. Если не можешь обеспечить сам себя, а берешь деньги на свое содержание у родителей, родственников или друзей, то говорить о независимости сложно», — объясняет он. За прошедший год внешний долг Беларуси вырос на $1,4 млрд, или более чем на 8%, приводит пример Бабарико.

Беларусь и так находилась в сильнейшей экономической зависимости от одного или двух рынков сбыта и привлечения финансирования, а «сейчас ни о какой многовекторности и диверсификации говорить не приходится», — продолжает он.

«Находясь под санкциями большей части цивилизованного мира, надеяться на расширение наших возможностей на рынках развитых и развивающихся стран, увы, нельзя. Каждый день мы выпрашиваем деньги у партнеров, прикрываясь тезисами о «либерализации» и напоминаниями «о братской любви», проявленной в окопах войн. А сейчас у нас даже теоретической альтернативы иных партнеров не осталось», — отмечает Бабарико.

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Сейчас ни о какой «многовекторности» и «диверсификации» говорить не приходится.
 
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