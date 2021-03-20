|
Партизаны Марьиной Горки поработали на славу
Источник материала: Хартия'97
Партизаны Марьиной Горки поработали на славу
Жителям города напомнили о Дне Воли.
Партизаны Марьиной Горки накануне Дня Воли провели дерзкую акцию. Жителям города напомнили о нашем празднике 25 марта и национальном гербе «Погоня».
Фото опубликовал телеграм-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жителям города напомнили о Дне Воли.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)