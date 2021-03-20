«Сохранить подлинную независимость стране не удалось»: Бабарико разобрал тезисы ябатек, которыми они оправдывают насилие

Источник материала: KYKY

РБК передал вопросы Виктору Бабарико, находящемуся с июня 2020-го под арестом, и получил ответы. Экс-банкир и политик разобрал часто повторяемые Лукашенко и его сторонниками тезисы о том, что силовые разгоны протестов помогли спасти страну, ее независимость, воспрепятствовали передаче власти олигархам и сберегли предприятия от закрытия.

По мнению Бабарико, руководство Беларуси спасало не страну, а собственную власть от людей, которые хотели изменить жизнь к лучшему, ведь спасать страну возможно лишь при наличии внешней угрозы, но ее не было: «Миротворческие войска НАТО и стянутые к границе танки и самолеты были только на экранах БТ и в информационных сообщениях госСМИ».

Он также полагает, что сохранить подлинную независимость Беларуси не удалось: «У государства независимость опирается на экономику. Если не можешь обеспечить сам себя, а берешь деньги на свое содержание у родителей, родственников или друзей, то говорить о независимости сложно».

«Находясь под санкциями большей части цивилизованного мира, надеяться на расширение наших возможностей на рынках развитых и развивающихся стран, увы, нельзя. Каждый день мы выпрашиваем деньги у партнеров, прикрываясь тезисами о либерализации и напоминаниями «о братской любви», проявленной в окопах войн. А сейчас у нас даже теоретической альтернативы иных партнеров не осталось», — отмечает политик.

Что касается олигархов внутри Беларуси, Бабарико говорит, что они уже встроены в действующую систему власти. Также, по его словам, лидеры перемен никогда не заявляли, что закрытие или их продажа беларуских предприятий — единственный вариант действий: «Существует множество вариантов «несилового» перехода к более эффективной экономике, апробированных и реализованных в других странах. Поэтому «страшилки» про массовую безработицу и распродажу «наследия» больше напоминают истории про бабайку или чупакабру. Никто не видел, но все боятся».

Опираться на эти страшилки, констатирует Бабарико, можно, если хочется сохранить «ориентир на устаревшую систему управления, основанную на лжи, ненависти и страхе»: «Но сохранить что-то невозможно. В природе нет длительного состояния устойчивого равновесия. Вы или развиваетесь, или падаете вниз. Можно только регулировать скорость движения».