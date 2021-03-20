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Российский политолог: Румас будет себя чувствовать в Москве, как дома. Ну и кто против?

20.03.2021 15:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кто этим недоволен? Румас кому-то что-то обещал?

"Румас будет работать в Россельхозбанке. Приедет Сергей Николаевич, снимет московскую квартирку, будет ездить на работу".
Бывшего премьера Беларуси Сергея Румаса выдвинули в наблюдательный совет Россельхозбанка. Список кандидатов в совет РСХБ определен распоряжением российского правительства, документ подписал премьер РФ Михаил Мишустин, пишет телеграм-канал "Кулуары KYKY".

Это очень хорошо. Еще одним умным человеком будет в России больше, комментирует новость российский политолог Андрей Суздальцев, пишет ex-press.byl.
В Лондоне мерзкая погода, а Москва и к Минску ближе. Так что приедет Сергей Николаевич, снимет московскую квартирку, будет ездить на работу. Россельхозбанк (штаб-квартира) квартирует в Москва-Сити. Так что будет Румас на МЦК кататься. Москва очень хорошо относится к Сергею Николаевичу и он будет себя чувствовать в Москве, как дома…

Ну и кто против? Кто этим недоволен? Румас кому-то что-то обещал?
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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