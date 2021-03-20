«Предупреждение политически мотивированное, потому что ничем не обоснованное»: редактор «БГ» о визите в прокуратуру

«Брестской газеты » Виктора Марчука вызвали в прокуратуру. Там ему вынесли предупреждение за распространение в сети интернет информации с призывом к проведению несанкционированных массовых мероприятий. Главного редактора» Виктора Марчука вызвали в прокуратуру. Там ему вынесли предупреждение за распространение в сети интернет информации с призывом к проведению несанкционированных массовых мероприятий.





«Представитель прокуратуры зачитал официальное предупреждение, напечатанное крупным шрифтом с двух сторон одного листа писчей бумаги, – рассказал Виктор Марчук. – В пространном тексте также говорилось, что все это, конечно же, делается исключительно в благих целях, в интересах общества. Имеется ввиду предупреждение, которое мне выносится. Ну и, конечно же, были перечислены варианты наказаний, если я не сделаю из этого «правильные» выводы. Из того, что запомнил, мне может светить, ежели что: штраф в 100 базовых величин, административная и уголовная ответственность с перспективой загреметь на срок до 3-х лет».





После того как представитель прокуратуры зачитал документ, он спросил у Виктора Марчука, понятна ли ему суть предупреждения. На что главред «БГ» ответил: «Совершенно непонятно!»





«Прежде всего я, конечно же, попросил его назвать дату публикации информации, якобы, содержащей призыв к несанкционированным массовым мероприятиям. На что он сказал, что, наверное, у прокурора имеются какие-то данные, просто в документе не посчитали нужным их указать. Кроме того, представитель прокуратуры недвусмысленно намекнул, что если бы такая публикация была действительно размещена в интернете от моего имени, то со мной, скорее всего, разговаривали бы другие люди и в другом месте», – рассказал Виктор Марчук.

Затем, по словам редактора «БГ», прошли непродолжительные дебаты по поводу формулировки вынесенного предупреждения: «за распространение …» или, все же, следовало написать, что «в случае распространения …». В итоге дебатирующие стороны остались при своих мнениях. После чего Марчуку было предложено подписать документ, выразив при этом в письменной форме свое отношение к нему.





«Внизу второй страницы печатного текста я написал: «С предупреждением не согласен. Категорически! Считаю его политически мотивированным. Целиком и полностью!» – озвучил написанное главный редактор «Брестской газеты». И добавил, что не видит никаких оснований для его вынесения.





Как ранее писала «БГ», в пятницу сразу после полудня Марчуку позвонили на мобильный телефон и пригласили к 14.10 в прокуратуру города Бреста . Причина вызова – вынесение официального предупреждения. По какому поводу – звонивший говорить отказался. Редактор сразу же связался со своим адвокатом Светланой Кунашко. Ввиду занятости в вышеуказанное время она попросила перенести встречу на конец рабочего дня. В прокуратуре согласились встретиться в 16.30.





Напомним, это уже второй случай за последнее время, когда главного редактора «Брестской газеты» вызывают в прокуратуру. 23 декабря 2020 года Виктор Марчук и его адвокат уже встречались с заместителем прокурора города Бреста Артуром Ролинским.





«Встреча длилась около 10 минут. Он зачитал мне официальное предупреждение об ответственности за распространение недостоверной информации. Сфотографировать или хотя бы переписать этот документ адвокату не разрешили. Мне было предложено его подписать. Я сделал внизу запись, что “С официальным предупреждением не согласен” и поставил подпись», – рассказал после того визита в прокуратуру Виктор Марчук.



