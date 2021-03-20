Через 10 лет Mini станет полностью электрическим брендом

Источник материала: Tut.by

В 2025 году будет представлена последняя модель Mini с двигателем внутреннего сгорания, а все последующие новые модели британской марки станут сугубо электрическими. Это предусмотрено новым планом концерна BMW Group по переходу к «электрической мобильности».





К 2027 году не менее половины всех проданных Mini будут электромобилями. К началу 2030-х гг. весь модельный ряд марки станет полностью электрическим — при этом Mini сохранит свое присутствие во всех регионах мира.

Известно, что на заводе в Лейпциге с 2023 года будет выпускаться преемник кроссовера Countryman — в версиях с ДВС и электрической силовой установкой. А будущие электромобили Mini будут разработаны совместно с китайским концерном Great Wall и основаны на новой архитектуре — конкретики на этот счет пока нет. Совместное с Great Wall производство электрокаров будет налажено уже в 2023 году в Китае.