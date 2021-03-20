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Бабарико в интервью РБК: «Сохранить подлинную независимость стране не удалось»

20.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политик дал российскому изданию интервью из СИЗО. В частности, политик заявил, что действия белорусских властей, которые применяли силу для подавления акций протеста, привели не к спасению страны, а к снижению ее политической и экономической самостоятельности.

РБК удалось передать вопросы Виктору Бабарико получить на них ответы.

Бабарико в интервью РБК: «Сохранить подлинную независимость стране не удалось»

Фото belta\AFP

Так, Виктор Бабарико развеял самые главные тезисы, которыми сторонники власти оправдывают насилие. Он назвал ошибочным тезис о спасении страны, так как, по его мнению, оно возможно «только от внешней угрозы, которой не было»:

— Миротворческие войска НАТО и стянутые к границе танки и самолеты были только на экранах БТ и в информационных сообщениях госСМИ, — пояснил экс-банкир.

Поэтому, по его мнению, руководство страны спасало «собственную власть от людей, которые хотели изменить жизнь к лучшему, и для этого готово было использовать даже привлечение внешних вооруженных сил.

Сохранить подлинную независимость стране не удалось, считает Бабарико.

— Как и у любого человека, у государства независимость опирается на экономику. Если не можешь обеспечить сам себя, а берешь деньги на свое содержание у родителей, родственников или друзей, то говорить о независимости сложно, — объясняет он.

За прошедший год внешний долг Беларуси вырос на $1,4 млрд, или более чем на 8%, приводит пример Бабарико. Беларусь и так находилась в сильнейшей экономической зависимости от одного или двух рынков сбыта и привлечения финансирования, а «сейчас ни о какой многовекторности и диверсификации говорить не приходится».

— Находясь под санкциями большей части цивилизованного мира, надеяться на расширение наших возможностей на рынках развитых и развивающихся стран, увы, нельзя. Каждый день мы выпрашиваем деньги у партнеров, прикрываясь тезисами о либерализации и напоминаниями «о братской любви», проявленной в окопах войн. А сейчас у нас даже теоретической альтернативы иных партнеров не осталось, — отмечает Бабарико.

Тезис о спасении страны от олигархов тоже несостоятелен, уверен Бабарико.

— С учетом того, что было озвучено с экранов высшим должностным лицом, протестующие представляли из себя мелкую буржуазию. Поэтому речь не идет о людях, которые выходят на улицы. Что касается возможных «олигархов» внутри страны, то, очевидно, они уже встроены в действующую систему власти и точно не претендовали на власть, — считает он.

По его мнению, когда власть использует аргумент о том, что в случае революции закроются белорусские предприятия, она также вводит людей в заблуждение.

— Проблема уже многих десятилетий — нам обещали знаменитые «по пятьсот». А сегодня об этом уже речи не ведется. Получается, что с каждым годом мы все больше работали, но работали только ради работы, и наши предприятия сохраняются только для сохранения, — отмечает Бабарико.

Кроме того, добавляет он, лидеры оппозиции никогда не говорили, что закрытие предприятий или их продажа — единственный и неизбежный вариант действий.

— Существует множество вариантов «несилового» перехода к более эффективной экономике, апробированных и реализованных в других странах. Поэтому «страшилки» про массовую безработицу и распродажу «наследия» больше напоминают истории про бабайку или чупакабру. Никто не видел, но все боятся, — отмечает он.

Опираться на эти страшилки, по мнению Бабарико, можно, если хочется сохранить «ориентир на устаревшую систему управления, основанную на лжи, ненависти и страхе».

— Но сохранить что-то невозможно. В природе нет длительного состояния устойчивого равновесия. Вы или развиваетесь, или падаете вниз. Можно только регулировать скорость движения, — уверен он.

 
 
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