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В Мексике вор застрял после кражи и больше двух часов ждал приезда полиции
Источник материала: ОНТ
В Морелии (штат Мичоакан, Мексика) после кражи вор застрял в решетке и вынужденно дожидался приезда полицейских. На необычную историю
Преступника заметили жители соседнего дома. Они вызвали полицию, а сам инцидент сравнили с попавшей в мышеловку крысой.
Прошло более двух часов, и на место прибыли правоохранители. С помощью болтореза полицейские освободили неудачливого вора, а после задержали его.
Фото: Daily Mail / Triangle News
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В Морелии (штат Мичоакан, Мексика) после кражи вор застрял в решетке и вынужденно дожидался приезда полицейских. На необычную историю обращает внимание Daily Mail....
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