В Мексике вор застрял после кражи и больше двух часов ждал приезда полиции

Источник материала: ОНТ

В Морелии (штат Мичоакан, Мексика) после кражи вор застрял в решетке и вынужденно дожидался приезда полицейских. На необычную историю обращает внимание Daily Mail.

Преступника заметили жители соседнего дома. Они вызвали полицию, а сам инцидент сравнили с попавшей в мышеловку крысой.

Прошло более двух часов, и на место прибыли правоохранители. С помощью болтореза полицейские освободили неудачливого вора, а после задержали его.

Фото: Daily Mail / Triangle News

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram