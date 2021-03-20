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Сильный ветер и мокрый снег: оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 марта
Источник материала: ОНТ
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 марта из-за сильного ветра. Об этом
В воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха ночью составит -7°С…-1°С. Днем от -1С° до +4°С.
Ночью по северу, а днем на большей части страны пройдут мокрый снег и слабая метель, на отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер юго-западный, порывистый. Во многих районах ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 марта из-за сильного ветра. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на «Белгидромет». В воскресенье ожидается облачная...
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