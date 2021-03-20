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Сильный ветер и мокрый снег: оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 марта

20.03.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сильный ветер и мокрый снег: оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 марта

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 марта из-за сильного ветра. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на «Белгидромет».

В воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха ночью составит -7°С…-1°С. Днем от -1С° до +4°С.

Ночью по северу, а днем на большей части страны пройдут мокрый снег и слабая метель, на отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер юго-западный, порывистый. Во многих районах ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 марта из-за сильного ветра. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на «Белгидромет». В воскресенье ожидается облачная...
 
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