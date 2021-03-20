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«Добавить бы еще к КАРаеву и КАРанику КАРпенкова. Это троекратное "Кар-кар-кар" над страной довершило бы кар-р-ртину»

20.03.2021 16:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Иногда даже кажется, что с юмором у него все в порядке".

Иногда даже кажется, что с юмором у него все в порядке, пишет генеральный директор издательства «Время» Борис Пастернак.

  

Назвал достойными кандидатами в президенты Караева и Караника. Добавить бы еще к ним Карпенкова. Это троекратное "Кар-кар-кар" над страной довершило бы кар-р-ртину.
 
 
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