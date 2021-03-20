Источник материала: Хартия'97

«Такого еще не было»: Как выглядят белорусские улицы и трассы 2 20.03.2021, 16:09

Вместе с весенним теплом наружу вылезли проблемы белорусских дорог.

Фото луж, ям, плохих переходов и ремонтов, которые поражают воображение, читатели присылают tut.by . И очень многие говорят: «До такого состояния дороги в стране еще не доводили». Особенно много в этот раз жалоб из регионов.

Это райцентр Барановичи, улица Дмитрова — одна из центральных в городе. Спрятана за зданиями, с глаз долой, может, поэтому ее ремонтировать и не хотят?





А на этом видео — улица Неманская в столице.

В Гомеле на улице Борисенко вот такая дорога ведет к диагностической станции № 119.





В Колодищах (а это рядом с Минском) на улице Ясной, возле домов № 13−15, лужа на всю проезжую часть длиной более 40 метров! Вода течет выше бордюров прямо во дворы домов. Такую дорогу сделали здесь два года назад. Тротуаров нет.





Это Мозырский район, агрогородок Криничный, улица Солнечная. Автор фото сообщил, что «по бумагам тут песчано-гравийные дороги». Так и есть. Но вот их состояние…





А вот дорога, известная многим белорусским автомобилистам. Ведет она мимо авторынка возле Малиновки в поселок Озерцо.

А так сейчас выглядит участок платной трассы М1 в Крупском районе.













Деревня Лецковщина в Минском районе. Машины здесь тонут и разбивают подвеску. «Сельсовет говорит, денег нет. Исполком пишет, что перенаправляет жалобу на обслуживающую организацию. А обслуживающая организация в ответ присылает фотку в другом месте, посуше, и пишет, что дорога в идеале», — так краткую историю «дорожной» переписки изложили местные жители.





На этом фото улица Семейная в городе Лиде Гродненской области. В 2013 году здесь раздали участки для строительства, люди дома построили, заселились в них, а дорогу никто не делает. Весной и осенью к домам не проехать. Детей в школу и детский сад не провести.





Снова город Лида, улица Журавлиная. До ближайшей остановки более километра. Как пройти до нее по такой дороге?





В Могилеве на улице Строителей дорога в таком состоянии уже несколько лет. А рядом находятся много разных предприятий и организаций, в том числе и ГАИ.





Еще одна дорога в центре Полоцка, на улице Евфросиньи Полоцкой, 34а, спрятана за домами. Видимо, поэтому ее решили не делать. Как говорится, с глаз долой — из сердца вон.





Такая дорога в городе-спутнике Руденске. Кстати, это единственный проезд к кладбищу. Читатель печально иронизирует: «Хорошая мотивация, чтобы жить дольше».





Это Смолевичи. Читательница сообщила, что недавно дорожники сделали здесь ремонт. Результат его — на фото. «Поинтересовалась у ДРСУ, что они использовали вместо асфальта при ремонте. Они меня послали в ЖКХ с моим обращением. Теперь жду ответ от ЖКХ», — рассказала автор фото.

Это городок Станьково, дорога ведет к СТ «Ракета», обслуживает ее ДРСУ-210 «Миноблдорстроя».

Такие огромные лужи на улице Пушкина в Василевичах Речицкого района Гомельской области.

Вот такая лужа в Витебске на пешеходном переходе в районе Южного рынка. «Как хочешь, так и иди: можешь — вплавь, а хочешь — по мостику. Или стой и плачь, если ты с коляской или пенсионер. А обойти лужу нет возможности», — жалуются горожане.

Минская область, Пуховичский район, агрогородок Зазерка, улица Луговая. Каждую весну и осень здесь такое состояние дороги.

А вот какая дорога есть в городе Жлобине.

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