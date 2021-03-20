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«День Воли — это наш день!»
Источник материала: Хартия'97
«День Воли — это наш день!»
Как белорусы готовятся к празднованию 25 марта.
Белорусы активно готовятся к празднованию Дня Воли. Патриоты украшают свои города и поселки бело-красно-белой символикой.
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«Не спыняць нас ворагі — не спыняць свае,
Бо верым мы ўсе ў свабоду.
Дзень Волі — гэта наш дзень!
Бо воля — то прага народу!»
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Как белорусы готовятся к празднованию 25 марта.
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