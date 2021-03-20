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«Шахтер» добыл вторую победу в чемпионате, одолев «Энергетик-БГУ»
Источник материала: Tut.by
20 марта четырьмя играми продолжился второй тур
Сегодня в Минске «Шахтер» обыграл «Энергетик-БГУ» со счетом 2:1.
Одним из центральных матчей тура станет игра брестского «Динамо» против БАТЭ.
Сильно обновленные брестчане без денег Александра Зайцева лихо начали 31-й чемпионат, разгромив в первом туре новичка из Речицы. Теперь им предстоит проверить свои силы с БАТЭ.
Команда Виталия Жуковского также задорно начала турнир, крупно обыграв «Слуцк». Но весенний футбол непредсказуем, особенно когда он проходит на синтетике не самого высокого качества.
Столичное «Динамо» поедет в Витебск.
Ниже полное расписание матчей второго тура.
19 марта прошли две игры:
20 марта состоятся четыре матча:
«Энергетик-БГУ» — «Шахтер» — 1:2
Минск. 20 марта. Стадион РЦОР-БГУ.
Судьи: С. Красников (Гродно), С. Теслюк (Гомель), А. Ковалев (Осиповичи).
«Энергетик-БГУ»: Макавчик, Сокол, Шкурдюк, Мирошников, Мавату, Юдчиц (Юссиф, 83), Башилов, В. Васильев, А. Васильев (Виговский, 46), Гирс (Рылач, 46), Мусаханян (Совпель, 69).
«Шахтер»: Гутор, Шевченко, Филипенко, Сачивко, Антич, Бегунов, Кендыш, Ахмеди, Стасевич (Подстрелов, 91+), Убайдуллаев (Диасамидзе, 56), Дарбо (Акинбуле, 88).
Голы: 0:1 — Кендыш (18, с пенальти). 0:2 — Сачивко (31). 1:2 — В. Васильев (57).
Предупреждения: Сокол (16). Рылач (55). Ахмеди (60). Мирошников (79). Дарбо (86). Башилов (89).
Гости с первых минут захватили инициативу и уже к 31-й минуте забили два гола «студентам». На 18-й минуте Юрий Кендыш реализовал пенальти, а затем отличился Александр Сачивко.
Хозяева вернулись в игру в начале второго тайма, на 57-й минуте гол забил Владислав Васильев. В концовке «студенты» и вовсе могли сравнять счет, но Джереми Мавату промахнулся с выгоднейшей позиции.
«Шахтер» начинает чемпионат с двух побед подряд.
ФК «Витебск» — «Динамо-Минск» — 0:0
Матч начался.
«Динамо-Брест» — БАТЭ, 18.00;
ФК «Минск» — «Рух», 20.00.
21 марта второй тур завершится двумя играми:
ФК «Слуцк» — «Неман», 15.00;
ФК «Гомель» — «Спутник», 17.00.
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20 марта четырьмя матчами продолжится второй тур чемпионата Беларуси по футболу. Зрители увидят два топовых матча.
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