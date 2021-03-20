«Шахтер» добыл вторую победу в чемпионате, одолев «Энергетик-БГУ»

Источник материала: Tut.by

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20 марта четырьмя играми продолжился второй тур чемпионата Беларуси по футболу . Вчера «Славия» проиграла «Торпедо-БелАЗ» , а в столице из-за снега матч «Ислочи» против «Сморгони» задержали на 30 минут. «Волки» добыли вторую подряд победу в чемпионате.

Сегодня в Минске «Шахтер» обыграл «Энергетик-БГУ» со счетом 2:1.

Одним из центральных матчей тура станет игра брестского «Динамо» против БАТЭ.

Сильно обновленные брестчане без денег Александра Зайцева лихо начали 31-й чемпионат, разгромив в первом туре новичка из Речицы. Теперь им предстоит проверить свои силы с БАТЭ.



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Команда Виталия Жуковского также задорно начала турнир, крупно обыграв «Слуцк». Но весенний футбол непредсказуем, особенно когда он проходит на синтетике не самого высокого качества.

Столичное «Динамо» поедет в Витебск.





Ниже полное расписание матчей второго тура.

19 марта прошли две игры:

«Славия» — «Торпедо-БелАЗ» — 0:1

«Ислочь» — ФК «Сморгонь» — 2:0

20 марта состоятся четыре матча:

«Энергетик-БГУ» — «Шахтер» — 1:2

Минск. 20 марта. Стадион РЦОР-БГУ.

Судьи: С. Красников (Гродно), С. Теслюк (Гомель), А. Ковалев (Осиповичи).

«Энергетик-БГУ»: Макавчик, Сокол, Шкурдюк, Мирошников, Мавату, Юдчиц (Юссиф, 83), Башилов, В. Васильев, А. Васильев (Виговский, 46), Гирс (Рылач, 46), Мусаханян (Совпель, 69).

«Шахтер»: Гутор, Шевченко, Филипенко, Сачивко, Антич, Бегунов, Кендыш, Ахмеди, Стасевич (Подстрелов, 91+), Убайдуллаев (Диасамидзе, 56), Дарбо (Акинбуле, 88).

Голы: 0:1 — Кендыш (18, с пенальти). 0:2 — Сачивко (31). 1:2 — В. Васильев (57).

Предупреждения: Сокол (16). Рылач (55). Ахмеди (60). Мирошников (79). Дарбо (86). Башилов (89).

Гости с первых минут захватили инициативу и уже к 31-й минуте забили два гола «студентам». На 18-й минуте Юрий Кендыш реализовал пенальти, а затем отличился Александр Сачивко.

Хозяева вернулись в игру в начале второго тайма, на 57-й минуте гол забил Владислав Васильев. В концовке «студенты» и вовсе могли сравнять счет, но Джереми Мавату промахнулся с выгоднейшей позиции.

«Шахтер» начинает чемпионат с двух побед подряд.

ФК «Витебск» — «Динамо-Минск» — 0:0

Матч начался.

«Динамо-Брест» — БАТЭ, 18.00;

ФК «Минск» — «Рух», 20.00.

21 марта второй тур завершится двумя играми:

ФК «Слуцк» — «Неман», 15.00;

ФК «Гомель» — «Спутник», 17.00.

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Опрос Кто в этом году станет чемпионом Беларуси по футболу? "Шахтер" 34% БАТЭ 22% "Динамо-Минск" 17% "Рух" 13% Другой клуб 14% С этого устройства голос уже учтен 7 102 ответа