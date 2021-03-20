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Лукашенко подарили флаг с… Лукашенко

20.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Удивительный подарок правитель получил после матча с командой Брестской области.

— Мы хотим вам сказать, что мы вас очень любим, что вы самый лучший, — кинулись к нему болельщицы после игры.

В этот же момент какой-то мужчина пробрался к Лукашенко и заявил, что хочет вручить ему подарок, который «объехал с ним почти всю Беларусь с первого дня».

— Он был с нами, и вы были с нами, — заявил даритель, отдавая Лукашенко флаг, на котором красовалось изображение Лукашенко.

Почему этот флаг ему больше не понадобится, мужчина не объяснил.

Сам Лукашенко скромно развернул подарок и тут спрятал. 

Видео выложил Телеграм-канал Пул Первого.

 
 
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Удивительный подарок правитель получил после матча с командой Брестской области.
 
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