В Бобруйске погиб ребенок — он провалился под лед

Трагедия произошла сегодня днем в Бобруйске на реке Березина.





Как сообщает Следственный комитет, «10-летний ребенок провалился под лед. Очевидцы произошедшего вызвали спасателей и врачей. Мальчика оперативно извлекли из воды, однако, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти его не удалось».

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.