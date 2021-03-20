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В Бобруйске погиб ребенок — он провалился под лед
Источник материала: Навiны
Трагедия произошла сегодня днем в Бобруйске на реке Березина.
Как сообщает Следственный комитет, «10-летний ребенок провалился под лед. Очевидцы произошедшего вызвали спасателей и врачей. Мальчика оперативно извлекли из воды, однако, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти его не удалось».
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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Трагедия произошла сегодня днем в Бобруйске на реке Березина.
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