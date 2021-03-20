Хоккейная команда Лукашенко вышла в полуфинал республиканского любительского турнира

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Хоккейная команда Александра Лукашенко вышла в полуфинал республиканского любительского турнира. На столичном льду «Олимпик-арена» президентская дружина принимала соперников из Брестской области.

Уже на 20 секунде с подачи Николая Лукашенко хозяева открыли счет и вскоре удвоили успех. Но брестчане вовремя собрались и нашли свою игру. На первый перерыв гости ушли с перевесом в счете. Однако во второй и третей двадцатиминутке инициатива была на стороне команды президента. Хозяева не оставили сопернику шанса на победу. 11:6 – такой счет зафиксировала финальная сирена на табло. Александр Лукашенко в этом матче записал на свой счет две голевые передачи.

«Здорово поиграть в хоккей с ребятами. Тем более у нас классная команда, хорошие ребята, которые поиграли в НХЛ, КХЛ. Поэтому только положительные эмоции», – сказал нападающий команды президента Республики Беларусь Павел Волчек.

«Когда-то все играли в хоккей и очень тяжело уходить из этого спорта. Это наша жизнь и мы не можем без этого существовать. Это прекрасная возможность себя реализовать», – отметил защитник команды Брестской области Павел Толстик.

Следующий матч команда президента проведет через неделю. На «Олимпик-арена» сразится с ледовой дружиной Минской области.