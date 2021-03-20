Благоустройство мемориалов: в Беларуси почтили память узников лагерей смерти

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сохранить, чтобы помнили. В Беларуси проходит республиканская акция по благоустройству памятных мест Великой Отечественной войны. В Минске сегодня в порядок привели несколько мемориальных комплексов. Корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова поучаствовала в субботнике.

К мемориалу «Масюковщина» с утра пришли десятки волонтеров. С метлами и граблями. Памятное место после зимы приводят в порядок. Некоторые принесли и цветы. Их возложили к Вечному огню. В годы Великой Отечественной здесь под запретом было слово «жить». Это территория бывшего лагеря для военнопленных «Шталаг 352», в котором нацисты расстреляли и замучили более 80 тысяч человек.

«Считаю, что такие вещи нельзя забывать. И все должны об этом помнить. Вся моя семья помнит эти события. Мы всегда празднуем и 9 мая, и 3 июля. Это важные даты для нашей страны», – сказал кадет Минского суворовского училища Вячеслав Дергачев.

«Моя прабабушка и мой прадедушка воевали и сражались за мир в нашей стране. Я ими очень горжусь. И я горжусь всеми воинами, которые погибли на войне», – отметила ученица гимназии №16 Ярослава Юшкевич.

Субботник прошел и на территории мемориального комплекса «Тростенец». Там размещался один из самых крупных в Европе лагерей смерти. В нем погибли как минимум 200 тысяч человек. Акция по благоустройству обелисков времен Великой Отечественной войны завершится накануне Дня памяти жертв Хатыни. 22 марта 1943 года нацисты согнали всех жителей этой деревни – стариков, женщин, детей – в сарай и подожгли его. Хатынь стала символом трагедии белорусского народа.