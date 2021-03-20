Гражданин РФ признал вину в подготовке кибератаки на Tesla. Суд 10 мая

Ранее Крючков свою вину не признавал

Приговор ему будет вынесен 10 мая, сообщает министерство юстиции Соединенных Штатов.





Следователи установили, что Крючков прибыл из России в США, где совершил попытку подкупа одного из сотрудников компании-производителя электромобилей. Россиянин хотел, чтобы сотрудник Tesla помог ему внедрить вредоносное программное обеспечение во внутренние компьютерные сети компании.





"Крючков признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью умышленного повреждения защищенного компьютера", говорится в сообщении минюста США.





До этого гражданин РФ свою вину не признавал.





Мужчина был задержан на территории США в августе 2020 года. Через месяц ему предъявили обвинение в сговоре с целью совершения кибератаки на компанию Tesla. Это позже подтвердил ее основатель и глава Илон Маск.









Егор Крючков. Mash на Мойке





А тем временем Илон Маск изменил свой титул. Теперь он - Король технологий. Также в компании появился титул Властелин монет.

Ранее мы писали о задержании одессита, взломавшего 15 млн аккаунтов. Киберзлоумышленник рассылал вредоносное программное обеспечение, которое сам разработал.



