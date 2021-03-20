﻿ Уникальные леса мира в фотографиях. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Уникальные леса мира в фотографиях

20.03.2021 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

От самшита до кактуса, от кедра до баобаба — многообразие лесов нашей планеты поражает. Например, самый темный лес в центре Европы – Шварцвальд в Германии, а самый древний лес на территории Европы – Беловежская пуща.

Какие-то заповедники чаруют сказочной красотой, какие-то поражают своей древностью. И практически все нуждаются в бережной охране.

Всемирный день защиты лесов призван привлечь внимание к важности сохранения лесов и не случайно отмечается в день весеннего равноденствия.

Смотрите также на Sputnik:

Перепечатка данного материала допускается только с письменного разрешения редакции Sputnik Беларусь.

Самое интересное ищите в нашем канале на Яндекс.Дзен, а самое важное на нашем канале в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ко Всемирному дню лесов, который отмечается 21 марта, Sputnik Беларусь подготовил топ самых удивительных, уникальных, исчезающих лесов мира.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Пуховичском районе Peugeout вылетел в кювет. Водитель погиб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by