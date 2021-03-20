Уникальные леса мира в фотографиях

Источник материала: Sputnik Беларусь

От самшита до кактуса, от кедра до баобаба — многообразие лесов нашей планеты поражает. Например, самый темный лес в центре Европы – Шварцвальд в Германии, а самый древний лес на территории Европы – Беловежская пуща.

Какие-то заповедники чаруют сказочной красотой, какие-то поражают своей древностью. И практически все нуждаются в бережной охране.

Всемирный день защиты лесов призван привлечь внимание к важности сохранения лесов и не случайно отмечается в день весеннего равноденствия.

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