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Уникальные леса мира в фотографиях
20.03.2021 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
От самшита до кактуса, от кедра до баобаба — многообразие лесов нашей планеты поражает. Например, самый темный лес в центре Европы – Шварцвальд в Германии, а самый древний лес на территории Европы – Беловежская пуща.
Какие-то заповедники чаруют сказочной красотой, какие-то поражают своей древностью. И практически все нуждаются в бережной охране.
Всемирный день защиты лесов призван привлечь внимание к важности сохранения лесов и не случайно отмечается в день весеннего равноденствия.
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Ко Всемирному дню лесов, который отмечается 21 марта, Sputnik Беларусь подготовил топ самых удивительных, уникальных, исчезающих лесов мира.
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