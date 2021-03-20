В Пуховичском районе Peugeout вылетел в кювет. Водитель погиб

Источник материала: Onliner

Сегодня в Пуховичском районе произошла серьезная авария: водитель Peugeout не справился с управлением на закруглении дороги и съехал в кювет. Автомобиль опрокинулся. В итоге мужчина, управлявший автомобилем, погиб.

«По предварительной информации, около 14:45 у дома №55 на ул. Центральной в д. Ситники Пуховичского района 65-летний водитель „Пежо“ не справился с управлением на закруглении дороги и съехал в кювет — произошло опрокидывание. Водитель скончался на месте происшествия», — сообщает УВД Миноблисполкома.









На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, МЧС, следователь, представитель ГКСЭ по Минской области.