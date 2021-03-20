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В Пуховичском районе Peugeout вылетел в кювет. Водитель погиб

20.03.2021 17:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в Пуховичском районе произошла серьезная авария: водитель Peugeout не справился с управлением на закруглении дороги и съехал в кювет. Автомобиль опрокинулся. В итоге мужчина, управлявший автомобилем, погиб. 

«По предварительной информации, около 14:45 у дома №55 на ул. Центральной в д. Ситники Пуховичского района 65-летний водитель „Пежо“ не справился с управлением на закруглении дороги и съехал в кювет — произошло опрокидывание. Водитель скончался на месте происшествия», — сообщает УВД Миноблисполкома.

В Пуховичском районе Peugeout вылетел в кювет. Водитель погиб

В Пуховичском районе Peugeout вылетел в кювет. Водитель погиб

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, МЧС, следователь, представитель ГКСЭ по Минской области.

 
 
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Сегодня в Пуховичском районе произошла серьезная авария: водитель Peugeout не справился с управлением на закруглении дороги и съехал в кювет. Автомобиль...
 
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