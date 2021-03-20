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В Минске сотрудники ГАИ остановили водителя в качестве понятого, а у того - 2,49 промилле

20.03.2021 17:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске инспекторы остановили водителя в качестве понятого, а тот оказался пьян. Об этом сообщили в столичной ГАИ.

Инцидент произошел 18 марта на 17-м километре внутреннего кольца МКАД. По информации инспекторов, вечером при оформлении ДТП сотрудники ГАИ остановили Volkswagen, чтобы привлечь водителя в качестве понятого. При общении у инспекторов возникло подозрение, что тот пьян. Мужчину отвезли на медосвидетельствование, которое показало 2,49 промилле алкоголя.

На нарушителя составили административный протокол за управление авто в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит наказание в виде штрафа в размере 200 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на пять лет.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Минск
 
 
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Ему грозит наказание в виде штрафа в размере 200 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на пять лет.
 
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