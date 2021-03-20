В Пуховичском районе Peugeot вылетел в кювет и перевернулся - водитель погиб

Источник материала: Tut.by

Смертельная авария произошла днем 20 марта в Пуховичском районе, сообщили в УВД Миноблисполкома.





По предварительной информации, около 14.45 65-летний водитель Peugeot ехал по улице Центральной в деревне Ситники. Вблизи дома № 55 он не справился с управлением на закруглении дороги и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.

В результате ДТП водитель от полученных травм умер на месте происшествия.





На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ и спасатели.

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