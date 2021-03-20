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В Пуховичском районе Peugeot вылетел в кювет и перевернулся - водитель погиб
Источник материала: Tut.by
Смертельная авария произошла днем 20 марта в Пуховичском районе,
По предварительной информации, около 14.45 65-летний водитель Peugeot ехал по улице Центральной в деревне Ситники. Вблизи дома № 55 он не справился с управлением на закруглении дороги и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.
В результате ДТП водитель от полученных травм умер на месте происшествия.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ и спасатели.
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Происшествие случилось днем 20 марта на улице Центральной в деревне Ситники.
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