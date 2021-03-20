Источник материала: Хартия'97

Ученые сделали интересное открытие под гигантским айсбергом 20.03.2021, 17:19

Айсберг размером с мегаполис в феврале откололся от Антарктиды.

Ученые из Института Альфреда Вегенера и Центра полярных и морских исследований имени Гельмгольца обнаружили необычных моллюсков и губок под гигантским айсбергом, который в феврале откололся от Антарктиды. Об этом пишет издание Express (перевод - «Апостроф» ).

Как известно, айсберг, размер которого составляет 1269 квадратных километров (площадь Киева - 839 кв. км), откололся от материка еще в прошлом месяце, и ученым удалось "проскользнуть" в пропасть между ледником и Антарктидой.

Камеры на морском дне зафиксировали удивительный мир необычных моллюсков, губок и анемонов. Существа обитают под ледяным покровом толщиной 150 метров, примерно в 30 км от поверхности.

"Первые изображения морского дна показывают удивительный уровень биоразнообразия в регионе, который десятилетиями был покрыт толстым льдом", - заявили специалисты, участвовавшие в исследовании.

Найденные под льдом существа питаются креветками и мелкой рыбой. Исследователи также встретили на морском дне как минимум пять видов рыб и двух кальмаров.

По словам специалистов, образцы донных отложений позволят лучше понять экосистему региона и установить, как именно Антарктида реагирует на изменение климата.



Фото: Alfred-Wegener-Institut / OFOBS-Team PS124



Фото: Alfred-Wegener-Institut / OFOBS-Team PS124



Фото: Alfred-Wegener-Institut / OFOBS-Team PS124

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