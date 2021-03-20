Источник материала: Хартия'97

Жители минского микрорайона «Велозавод» выходят каждый день 1 20.03.2021, 17:15

До Дня Воли осталось 5 дней!

Белорусы продолжают выходить на акции против режима Лукашенко. О нескольких акциях протеста сообщил телеграм-канал «Баста!» :

«Белорусы, просыпайтесь и выходите 25 марта!» - обращаются к соотечественникам жители минского микрораона Велозавода, которые выходят каждый день.





Акция памяти Романа Бондаренко возле Храма воскресения Христова прошла в Минске.





Белорусы Санкт-Петербурга вышли на акцию солидарности со своими земляками в 224 раз.





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