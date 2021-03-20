Источник материала: Хартия'97

В РФ произошла масштабная утечка на магистральном нефтепроводе 20.03.2021, 17:10

1,110

Площадь розлива составляет сотни квадратных метров.

В Саратовской области Российской Федерации произошла масштабная утечка нефтепродуктов на магистральном нефтепроводе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по региону, пишет sprotyv.info .

По ее данным, сообщение об утечке топлива из нефтепровода Самара — Лисичанск филиала АО «Транснефть — Приволга» (Саратовское РНУ) d-1200, проходящего через Надеждинское МО, между селами Селезниха и Орловское, поступило в 13:00 по местному времени. Отмечается, что площадь розлива составляет около 700 кв.м.

В МЧС РФ заявили, что ведутся работы по сбору и утилизации нефтепродуктов. В них заняты 40 человек и 15 единиц техники.

В свою очередь пресс-служба «Транснефти» сообщила, что на место происшествия прибыли бригады аварийной службы Самарского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть — Приволга». По данным компании, авария произошла на магистральном нефтепроводе «Куйбышев — Тихорецк» в Пугачевском районе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .