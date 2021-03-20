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В РФ произошла масштабная утечка на магистральном нефтепроводе

20.03.2021 17:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В РФ произошла масштабная утечка на магистральном нефтепроводе

  • 20.03.2021, 17:10
  • 1,110
В РФ произошла масштабная утечка на магистральном нефтепроводе

Площадь розлива составляет сотни квадратных метров.

В Саратовской области Российской Федерации произошла масштабная утечка нефтепродуктов на магистральном нефтепроводе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по региону, пишет sprotyv.info.

По ее данным, сообщение об утечке топлива из нефтепровода Самара — Лисичанск филиала АО «Транснефть — Приволга» (Саратовское РНУ) d-1200, проходящего через Надеждинское МО, между селами Селезниха и Орловское, поступило в 13:00 по местному времени. Отмечается, что площадь розлива составляет около 700 кв.м.

В МЧС РФ заявили, что ведутся работы по сбору и утилизации нефтепродуктов. В них заняты 40 человек и 15 единиц техники.

В свою очередь пресс-служба «Транснефти» сообщила, что на место происшествия прибыли бригады аварийной службы Самарского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть — Приволга». По данным компании, авария произошла на магистральном нефтепроводе «Куйбышев — Тихорецк» в Пугачевском районе.

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Площадь розлива составляет сотни квадратных метров.
 
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