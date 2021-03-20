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Анжелика Борис снова избрали главой Союза поляков Беларуси

20.03.2021 17:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Анжелика Борис снова избрали главой Союза поляков Беларуси

  • 20.03.2021, 17:02
Анжелика Борис снова избрали главой Союза поляков Беларуси
Фото: polskieradio.pl

Посол Польши в Беларуси выразил признательность членам Союза поляков за их работу.

На Х съезде Союза поляков Беларуси 20 марта Анжелика Борис в очередной раз была избрана председателем этой организации. Подавляющее большинство из 135 делегатов проголосовало за Борис. Съезд прошел онлайн. Делегаты представляли организации из Гродно, Минска, Лиды и Волковыска, передает «Польское радио».

Посол Польши в Беларуси Артур Михальский выразил признательность членам Союза поляков Беларуси и Анжелике Борис за их работу.

Анжелика Борис в своем выступлении отметила: «От нас зависит, как будет продолжаться наша работа в тех неблагоприятных условиях, в которых мы сегодня оказались».

Союз поляков Беларуси действует не признается властями в Минске, но признается официальной Варшавой. Недавно представители властей Беларуси провели обыски в общественных школах польского языка, действующих при Союзе поляков Беларуси.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Посол Польши в Беларуси выразил признательность членам Союза поляков за их работу.
 
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