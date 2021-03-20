ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На шасси МЗКТ с новым дизайном россияне смонтировали автокран

20.03.2021 17:47 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Хоть МЗКТ прочно ассоциируется с военной тематикой, абсолютно мирная техника здесь тоже производится. Крановых шасси завод делает относительно немного, но они существуют. Обновление дизайна всей гражданской гаммы завершено, производители надстроек уже получают такие шасси. В российском Галиче на обновленный МЗКТ-750003 установили 70-тонный автокран.

Четырехосный МЗКТ-750003 оснащен двигателем ЯМЗ-653 (420 л. с.) экологического класса Евро-5 и механической девятиступенчатой коробкой передач Fast Gear. Для удобства монтирования крановой установки его кабина максимально опущена вниз и возвышается над землей всего на 2850 мм, при этом высота рамы — 980 мм. В комплектацию входят автономный отопитель, предпусковой подогреватель, тахограф, кондиционер.

Сама по себе крановая установка не новинка. Она присутствует в гамме ОАО «ГАКЗ» уже несколько лет. Автокран оборудован современными системами управления и безопасности Hydac & Hirshmann. Кабина оператора оснащена механизмом подъема, кресло оператора оборудовано джойстиками и роллерами для управления, оптимальный климат в кабине создается с помощью отопителя и кондиционера. Словом, вполне себе неплохой кран, конечно уступающий лучшим мировым образцам, но не сильно. Вот так выглядела его версия на шаccи МЗКТ с предыдущим вариантом дизайна.

На шасси МЗКТ с новым дизайном россияне смонтировали автокран

Крановое шасси в дизайне Volat Line показали прошлым летом. Прошло больше полугода, прежде чем шасси и надстройка встретились.

На шасси МЗКТ с новым дизайном россияне смонтировали автокран

Точная цена неизвестна, но предыдущая версия в России стоила 26 300 000 рублей, или около 300 000 евро.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хоть МЗКТ прочно ассоциируется с военной тематикой, абсолютно мирная техника здесь тоже производится. Крановых шасси завод делает относительно немного, но они...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жители минского микрорайона «Велозавод» выходят каждый день
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by