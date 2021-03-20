На шасси МЗКТ с новым дизайном россияне смонтировали автокран

Источник материала: Onliner

Хоть МЗКТ прочно ассоциируется с военной тематикой, абсолютно мирная техника здесь тоже производится. Крановых шасси завод делает относительно немного, но они существуют. Обновление дизайна всей гражданской гаммы завершено, производители надстроек уже получают такие шасси. В российском Галиче на обновленный МЗКТ-750003 установили 70-тонный автокран.

Четырехосный МЗКТ-750003 оснащен двигателем ЯМЗ-653 (420 л. с.) экологического класса Евро-5 и механической девятиступенчатой коробкой передач Fast Gear. Для удобства монтирования крановой установки его кабина максимально опущена вниз и возвышается над землей всего на 2850 мм, при этом высота рамы — 980 мм. В комплектацию входят автономный отопитель, предпусковой подогреватель, тахограф, кондиционер.

Сама по себе крановая установка не новинка. Она присутствует в гамме ОАО «ГАКЗ» уже несколько лет. Автокран оборудован современными системами управления и безопасности Hydac & Hirshmann. Кабина оператора оснащена механизмом подъема, кресло оператора оборудовано джойстиками и роллерами для управления, оптимальный климат в кабине создается с помощью отопителя и кондиционера. Словом, вполне себе неплохой кран, конечно уступающий лучшим мировым образцам, но не сильно. Вот так выглядела его версия на шаccи МЗКТ с предыдущим вариантом дизайна.





Крановое шасси в дизайне Volat Line показали прошлым летом. Прошло больше полугода, прежде чем шасси и надстройка встретились.





Точная цена неизвестна, но предыдущая версия в России стоила 26 300 000 рублей, или около 300 000 евро.