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Tesla не дает покоя: Geely готовит еще один электромобильный бренд
Источник материала: Tut.by
Китайский холдинг Geely собирается вывести на рынок новое семейство электромобилей премиум-сегмента, которые будут продаваться под отдельным брендом Zeekr. Об этом сообщают
Напомним, что в 2019 году Geely уже основала дочерний (и более благозвучный) бренд Geometry — первенцем стал седан
Очередную рыночную нишу Geely будет осваивать силами нового подразделения Lingling Technologies — оно станет отвечать не только за модернизацию фирменной электрической
А напоследок отметим, что руководство Geely пока никак не прокомментировало эту информацию.
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Китайский холдинг Geely собирается вывести на рынок новое семейство электромобилей премиум-сегмента, которые будут продаваться под отдельным брендом Zeekr.
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