Tesla не дает покоя: Geely готовит еще один электромобильный бренд

Источник материала: Tut.by

Китайский холдинг Geely собирается вывести на рынок новое семейство электромобилей премиум-сегмента, которые будут продаваться под отдельным брендом Zeekr. Об этом сообщают Reuters и британский Autocar со ссылкой на собственные и неназванные источники.





Напомним, что в 2019 году Geely уже основала дочерний (и более благозвучный) бренд Geometry — первенцем стал седан Geometry A , который сами создатели противопоставили Tesla Model 3. Затем появился родственный хэтчбек Geometry C , который также станет относительно массовым и доступным электрокаром. В свою очередь под маркой Zeekr китайцы собираются продавать еще более дорогие и роскошные модели — по задумке, они станут соперничать не только с Model S и Model X, но и флагманскими электрокарами от немецких производителей (например, Audi e-tron GT и грядущий Mercedes EQS ).



Платформа Geely SEA позволяет создавать электрокары различных сегментов: ситикары, купе, хэтчбеки, седаны, кроссоверы и минивэны

Очередную рыночную нишу Geely будет осваивать силами нового подразделения Lingling Technologies — оно станет отвечать не только за модернизацию фирменной электрической архитектуры SEA , но и за выработку дальнейшей стратегии китайского холдинга и его дочерних брендов по электрификации модельного ряда. Для реализации машин Zeekr планируется организовать сеть отдельных шоу-румов и торговых центров в крупнейших городах КНР — продаваться они будут в фиксированных комплектациях.

А напоследок отметим, что руководство Geely пока никак не прокомментировало эту информацию.