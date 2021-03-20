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На Скрипникова Mazda после столкновения с Peugeot снесла светофор, врезалась в столб и перевернулась
Источник материала: Tut.by
Читатели сообщили AUTO.TUT.BY о серьезной аварии на столичной улице Скрипникова. Здесь после столкновения c Peugeot перевернулась Mazda.
В ГАИ Минска
К счастью, в ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.
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На Скрипникова Mazda после столкновения с Peugeot снесла светофор, врезалась в столб и перевернулась
К счастью, в ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.
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