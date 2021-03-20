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На Скрипникова Mazda после столкновения с Peugeot снесла светофор, врезалась в столб и перевернулась

20.03.2021 17:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Читатели сообщили AUTO.TUT.BY о серьезной аварии на столичной улице Скрипникова. Здесь после столкновения c Peugeot перевернулась Mazda.

В ГАИ Минска рассказали, что происшествие случилось около 15.15. По предварительной информации, 31-летний водитель Peugeot ехал по улице Скрипникова со стороны улицы Мазурова в направлении улицы Притыцкого. На пересечении с улицей Одинцова при повороте налево он не уступил дорогу встречной Mazda и столкнулся с ней. От удара последнюю отбросило на светофорный объект и осветительную мачту, после чего она перевернулась на крышу.


Фото читателя TUT.BY

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.


Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Минск
 
 
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К счастью, в ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.
 
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