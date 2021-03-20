На Скрипникова Mazda после столкновения с Peugeot снесла светофор, врезалась в столб и перевернулась

Источник материала: Tut.by

Читатели сообщили AUTO.TUT.BY о серьезной аварии на столичной улице Скрипникова. Здесь после столкновения c Peugeot перевернулась Mazda.

В ГАИ Минска рассказали , что происшествие случилось около 15.15. По предварительной информации, 31-летний водитель Peugeot ехал по улице Скрипникова со стороны улицы Мазурова в направлении улицы Притыцкого. На пересечении с улицей Одинцова при повороте налево он не уступил дорогу встречной Mazda и столкнулся с ней. От удара последнюю отбросило на светофорный объект и осветительную мачту, после чего она перевернулась на крышу.



Фото читателя TUT.BY

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.





Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм , вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive .