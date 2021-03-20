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Олимпиада в Токио пройдет без зарубежных зрителей
Источник материала: Навiны
Летние Олимпийские игры, которые должны пройти в этом году в Токио будут лишены зрителей из-за пределов Японии.
Такое решение приняли организаторы Олимпиады.
По их словам, тем самым они хотят прояснить ситуацию для живущих за пределами Японии обладателей входных билетов на соревнования и предоставить им возможность «подкорректировать» планы летних поездок, пишет DW.
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Летние Олимпийские игры, которые должны пройти в этом году в Токио будут лишены зрителей из-за пределов Японии.
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