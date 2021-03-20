Олимпиада в Токио пройдет без зарубежных зрителей

Летние Олимпийские игры, которые должны пройти в этом году в Токио будут лишены зрителей из-за пределов Японии.





Такое решение приняли организаторы Олимпиады.

По их словам, тем самым они хотят прояснить ситуацию для живущих за пределами Японии обладателей входных билетов на соревнования и предоставить им возможность «подкорректировать» планы летних поездок, пишет DW.