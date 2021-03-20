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Олимпиада в Токио пройдет без зарубежных зрителей

20.03.2021 18:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Летние Олимпийские игры, которые должны пройти в этом году в Токио будут лишены зрителей из-за пределов Японии.

Олимпиада в Токио пройдет без зарубежных зрителей

Такое решение приняли организаторы Олимпиады.

По их словам, тем самым они хотят прояснить ситуацию для живущих за пределами Японии обладателей входных билетов на соревнования и предоставить им возможность «подкорректировать» планы летних поездок, пишет DW.

 
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Летние Олимпийские игры, которые должны пройти в этом году в Токио будут лишены зрителей из-за пределов Японии.
 
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