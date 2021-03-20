Будьте внимательны: в Барановичах продавали масло, которое оказалось совсем не маслом

«Масло» обнаружили барановичские специалисты Госстандарта в одном из магазинов города. Как сообщает Intex-press, за надписями «Сливочное масло 82,5%» и «Масло домашнее топленое» скрывался иной продукт, который по составу не имеет с коровьим маслом ничего общего.













пишет b-g.by Предприниматель, который им торговал, пояснил, что товар приобрел в Минске . И о том, что с маслом что-то не так, даже не подозревал. Однако, если присмотреться к упаковке, можно заметить белорусское слово «вырабнік», написанное как «вырОбнИк»,b-g.by





После проверки подозрительного продукта оказалось, что «жировая фаза масла не соответствует молочному жиру коровьего молока – продукция не может быть идентифицирована как та, за которую выдается».





Кроме того, такого изготовителя, как ЧУП «БЕЛ-МОЛ» (Республика Беларусь, Минская область, г. Молодечно, ул. Нагорная, 7), который значится на этикетке продукции, не существует в природе.





В Барановичах продавали масло, которое оказалось совсем не маслом (фото)





Исходя из всего этого, в реестр опасной продукции Госстандарта на этот раз внесли не только сам некачественный продукт, как это бывает обычно. Под запретом в Беларуси с 19 марта – любая продукция от производителя ЧУП «БЕЛ-МОЛ».





Фото: Госстандарт РБ



