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Будьте внимательны: в Барановичах продавали масло, которое оказалось совсем не маслом

20.03.2021 18:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более того, указанный «белорусский» производитель в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не значится.

 «Масло» обнаружили барановичские специалисты Госстандарта в одном из магазинов города. Как сообщает Intex-press, за надписями «Сливочное масло 82,5%» и «Масло домашнее топленое» скрывался иной продукт, который по составу не имеет с коровьим маслом ничего общего.



Предприниматель, который им торговал, пояснил, что товар приобрел в Минске. И о том, что с маслом что-то не так, даже не подозревал. Однако, если присмотреться к упаковке, можно заметить белорусское слово «вырабнік», написанное как «вырОбнИк», пишет b-g.by

После проверки подозрительного продукта оказалось, что «жировая фаза масла не соответствует молочному жиру коровьего молока – продукция не может быть идентифицирована как та, за которую выдается».

Кроме того, такого изготовителя, как ЧУП «БЕЛ-МОЛ» (Республика Беларусь, Минская область, г. Молодечно, ул. Нагорная, 7), который значится на этикетке продукции, не существует в природе.

В Барановичах продавали масло, которое оказалось совсем не маслом (фото)

Исходя из всего этого, в реестр опасной продукции Госстандарта на этот раз внесли не только сам некачественный продукт, как это бывает обычно. Под запретом в Беларуси с 19 марта – любая продукция от производителя ЧУП «БЕЛ-МОЛ».

Фото: Госстандарт РБ
 
Теги: Минск
 
 
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Более того, указанный «белорусский» производитель в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не значится.
 
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