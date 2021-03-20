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Лагрейд выиграл гонку преследования, лучший из белорусов - 19-й

20.03.2021 18:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.


Reuters

Лагрейд (1+0+1+0) проигрывал перед последней стрельбой Йоханнесу Бё более минуты, но за счет точной стрельбы покинул рубеж первым и удержал лидерство. Бё-младший (0+0+0+3) финишировал вторым, Лукас Хофер (1+0+2+1) — третьим.

Лучшим среди белорусов стал Антон Смольский (2+0+2+1), который с 17-го места откатился на 19-е.

Максим Воробей (1+1+1+1) стартовал 47-м и финишировал 40-м, Сергей Бочарников (0+1+2+3) опустился с 39-й на 49-ю позицию.

 
 
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Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
 
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