Источник материала: Хартия'97

Эксперт: Чиж знал, как работала вертикаль власти, какие были схемы 20.03.2021, 18:20

Белорусские власти попали в ситуацию, когда у них не только нет денег.

Эксперт по управлению и развитию Геннадий Терпиловский уверен, что то, что происходит сегодня в экономике нужно рассматривать уже через призму политики, пишет «Салідарнасць» .

— С тем же Чижом , думаю, что не будь это 2021 год никто бы не думал о каких-то политических подоплеках данной ситуации. Все бы списывали на то, что денег нет и вы держитесь. Но ситуация такова, что не только нет денег.

Действительно, государство ищет возможность максимально получить деньги. Отсюда и изменения в налоговом законодательстве и постановления, связанные с ПВТ и Великим камнем и другие меры. Но ситуация с Чижом, считает эксперт, несколько иная.

— Тут же все бы тоже было понятно: Чиж признал свою вину еще в 2016 году и типа обещал платить. Возможно, ему была рассрочка, но он не платил — то есть чисто экономически, — напоминает Геннадий Терпиловский. — Но, не надо забывать о том, что на сегодняшний день создаются определенные фильмы и тексты о Лукашенко. А Чиж в свое время был чуть ли не правой рукой. По крайней мере, вместе косили траву. Поэтому знает о том, как создавался тот же лукашенковский фонд, как работала вертикаль власти, какие схемы были.

Эксперт считает, что наличие на свободе человека, который может что-то сказать, опасно для властей. Поэтому они вполне могли захотеть на некоторое время его убрать.

— Наверное, перестраховались на всякий случай, подкрутив к этому экономическую подоплеку, — предполагает эксперт.

Конечно, все это соответствующим образом сказывается и на бизнес-климате в стране.

— Бизнес понимает, что в нынешней ситуации необходимо выживать. Одна ситуация с айти-бизнесом, где ноутбук захлопнул — и ты уже работаешь в другой стране. А с точки зрения владельцев активов (станков, торгового оборудования) так не поступишь, — отмечает Геннадий Терпиловский. — Недавно прозвучало, что Фонд поддержки предпринимательства уже все субсидии выдал в конце февраля, то есть закончилась годовая программа — и опять выходит «денег нет, но вы держитесь». Но приятно видеть, что начала происходить консолидация бизнеса, начали выстраиваться горизонтальные связи.

Другое дело, что сегодня крайне трудно прогнозировать риски.

— Знал бы, соломку подстелил. Но на сегодняшний день волатильность бизнес-среды настолько высока, что соломы не хватит везде разбросать, заключает эксперт.

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