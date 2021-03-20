Источник материала: Хартия'97

Как шпионская сеть ГРУ потерпела крах в Болгарии 4 20.03.2021, 18:14

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Новые большие разоблачения еще впереди.

В Болгарии успешно проведена беспрецедентная по масштабу совместная операция Государственного агентства Национальной безопасности (ДАНС), МВД и военной прокуратуры с целью нейтрализации широкого круга лиц, занимавшихся подрывной деятельностью против национальной безопасности государства-члена ЕС и НАТО. Под раздачу попала агентурная сеть ГРУ, состоящая из 6 лиц. Задержания прошли в южных кварталах Софии и Пернике, и МВД применила наивысший код опасности «Тайфун», проводя проверку документов лиц въезжающих и выезжающих из столицы, пишет автор телеграм-канала «Сито Сократа» .

Известно, что российские шпионы и их пособники занимались сбором секретной информации относительно политики НАТО по отношению к постсоветским странам Восточной Европы. Также их очень интересовали данные по модернизации вооруженных сил Болгарии, особенно по части новых высокотехнологических видов вооружений. Наблюдение за группой российских шпионов происходило с сентября 2020 года, и они не успели нанести существенного урона безопасности. В тоже время, были задокументированы телефонные переговоры участников группы с представителями российской стороны, иностранные визиты, в т.ч. в Россию, и прочие контакты с россиянами. Некоторые персональные детали об антигероях данной контрразведывательной акции болгарских правоохранительных органов и спецслужб.

Иван Илиев, бывший высокопоставленный сотрудник Службы военной информации Болгарии. Его называют резидентом ГРУ. Илиев получил военное образование в Болгарии и за рубежом, в том числе окончил спецшколу при ГУ ГШ МО России. Известно о преподавании ним дисциплины «оперативная разведка» во время работы на болгарские вооруженные силы в СВИ. В его задачи входило построение нелегальной агентурной сети. Для этого он отбирал лиц, имеющих доступ к служебной информации под грифом «секретно», касающейся Болгарии, НАТО и ЕС. Он делал инструктажи, как обращаться с секретными данными, и избавляться от носителей данных в случае провала. Известно, что Илиев хотел скрыться в российском посольстве, но не успел этого сделать.

Любомир Медаров – руководитель отдела регистрации секретных документов Народного собрания Болгарии. Пресс-служба парламента пока не комментирует данной информации. Задержана супруга Илиева, являющаяся гражданкой РФ, была его пособницей и исполняла роль связной между резидентом и сотрудниками российского посольства в Софии. Также в операции фигурируют трое неназванных задержанных лиц, связанных с вооруженными силами Болгарии, при этом двое – действующие офицеры высоких чинов и один бывший.

В российском посольстве, как воды в рот набрали и в ожидании суда над преступниками призывают не политизировать дело «шпионской группы».

В болгарских соцсетях звучит призыв, чтобы местные спецслужбы, охраняя народ республики от российских подонков, и дальше действовали подобно каракачанским овчаркам, борющимся с опасными хищниками. Также высказывается поддержка деятельности главного прокурора Ивана Гешева, поддерживающего ведение системной работы по очистке страны от предателей и российской нечисти. За последние два года из Болгарии были высланы шесть российских сотрудников спецслужб, работавших под дипломатическим прикрытием. Иными словами, текущий крах далеко не последняя неудача российской разведки в Болгарии – новые большие разоблачения еще впереди.

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