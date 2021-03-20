Источник материала: Хартия'97

Забастовка касок 20.03.2021, 17:40

Как строители в Италии совместили протест, однодневную забастовку и художественную инсталляцию.

Организация забастовки требует решительности и фантазии. Профсоюзные лидеры и активисты стараются добавить в эти мероприятия немного оригинальности, пишет телеграм-канал «Баста!» .

Совместить протест, однодневную забастовку и художественную инсталляцию решили строители в Италии. Произошло это в 2013 году. Чтобы намекнуть правительству на то, что почти миллион уволенных - это не очень хорошо, они принесли на городскую площадь тысячу касок и скульптуру с вытянутым в небо средним пальцем.

Получилось очень выразительно.

















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