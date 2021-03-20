Источник материала: Хартия'97

Пресс-секретарь Навального высмеяла слова председателя Госдумы РФ 20.03.2021, 17:37

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«Единую Россию» поставили на место.

Пресс-секретарь российского оппозиционного политика Алексея Навального Кира Ярмыш с сарказмом отозвалась о скептическом высказывании председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина по поводу проекта "Умное голосование", пишет dw.com .

Володин предостерегает от «Умного голосования», потому что это «желание попасть во власть». Пора уже признать всю концепцию выборов экстремистской - ведь это очевидное преступление, если во власти есть кто-то не из Единой России pic.twitter.com/oj8V6wm48M — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) March 20, 2021

"Володин предостерегает от "Умного голосования", потому что это "желание попасть во власть". Пора уже признать всю концепцию выборов экстремистской - ведь это очевидное преступление, если во власти есть кто-то не из "Единой России", - написала Ярмыш в своем микроблоге Twitter в субботу, 20 марта.

Председатель Госдумы несколькими часами ранее в своем Telegram-канале назвал "Умное голосование" "несодержательным проектом", который "не направлен на решение вопросов и проблем" россиян. По мнению Володина, в основе проекта лежит "желание попасть во власть", его инициаторы находятся за границей, а за самой стратегией "стоят западные государства и спецслужбы".

Представленный командой Навального проект "Умное голосование", как следует из описания на его сайте, призван консолидировать голоса выступающих против партии "Единая Россия" в единый день голосования в РФ. Впервые он был опробован на выборах в ряде российских регионов в сентябре 2019 года. Ближайшие выборы депутатов Госдумы РФ запланированы на 19 сентября.

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