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Пресс-секретарь Навального высмеяла слова председателя Госдумы РФ

20.03.2021 18:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Пресс-секретарь Навального высмеяла слова председателя Госдумы РФ

  • 20.03.2021, 17:37
  • 2,470
Пресс-секретарь Навального высмеяла слова председателя Госдумы РФ

«Единую Россию» поставили на место.

Пресс-секретарь российского оппозиционного политика Алексея Навального Кира Ярмыш с сарказмом отозвалась о скептическом высказывании председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина по поводу проекта "Умное голосование", пишет dw.com.

"Володин предостерегает от "Умного голосования", потому что это "желание попасть во власть". Пора уже признать всю концепцию выборов экстремистской - ведь это очевидное преступление, если во власти есть кто-то не из "Единой России", - написала Ярмыш в своем микроблоге Twitter в субботу, 20 марта.

Председатель Госдумы несколькими часами ранее в своем Telegram-канале назвал "Умное голосование" "несодержательным проектом", который "не направлен на решение вопросов и проблем" россиян. По мнению Володина, в основе проекта лежит "желание попасть во власть", его инициаторы находятся за границей, а за самой стратегией "стоят западные государства и спецслужбы".

Представленный командой Навального проект "Умное голосование", как следует из описания на его сайте, призван консолидировать голоса выступающих против партии "Единая Россия" в единый день голосования в РФ. Впервые он был опробован на выборах в ряде российских регионов в сентябре 2019 года. Ближайшие выборы депутатов Госдумы РФ запланированы на 19 сентября.

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