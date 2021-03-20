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Мнение: «Безобидная виртуальная инициатива легко вскрыла большую пропагандистскую ложь»

20.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

О чем говорит реакция режима на инициативу Тихановской.

— Виртуальная инициатива по большей части может породить лишь виртуальную победу, — пишет Телеграм-канал Мифология Беларуси. — Вместе с тем, в современном мире виртуальное все более сказывается на реальных политических процессах. К тому же, речь идет про психологическое противоборство. Даже безобидная виртуальная инициатива легко вскрыла большую пропагандистскую ложь о реальном раскладе сил.

Ведь недавний официальный псевдоопрос утверждает, что Светлане Тихановской доверяют всего-то 1,5% населения. А раз так, то у команды АГЛ есть только два варианта реакции на любую инициативу Тихановской: полное игнорирование либо громкий смех.

Даже трещать про якобы накрутку голосов нет никакой необходимости – пусть «Голос» накрутит хоть миллиард голосов, это ни на что не способно повлиять при мусорном рейтинге в 1,5%.

Однако вместо этого власти принялись судорожно блокировать сайт «Голоса и еще больше разгонять кампанию очернения Тихановской, а также продолжили подготовку к 25 марта через разгон военной техники по улицам городов, ужесточение законодательства на ходу, кампанию устрашения общества и тестирование повторного блокирования интернета.

В мифическом мире пропаганды не то что АГЛ, а даже Наталья Кочанова с ее рисованными 4,4% доверия могла бы перебить инициативу Тихановской в два счета, выступив в прайм-тайм по БТ.

Однако в реальном мире Тихановская с ее «1,5% доверия» всего за два дня мобилизовала более полумиллиона человек, Кочанова с ее «4,4%» – 20 пенсионеров на недавнем приеме граждан, а АГЛ с его «66,5%» – пару дополнительных автопробегов с хорошо знакомыми участниками.

Еще 5-10 лет назад режим довольно успешно создавал иллюзию большинства вокруг АГЛ, в том числе с помощью разгромных рисованных рейтингов. Все эти трюки просто перестали работать, — заключает автор.

Отметим, что на 20 февраля на платформе «Голос» оставили свою подпись уже более 500 тысяч человек.

Мнение: «Ждали, что Тихановская объявит, что дракон подрос и она прилетит на нем как раз к 25 марта?»

 
 
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