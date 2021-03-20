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Президент Литвы в Киеве призвал украинцев не покупать электроэнергию БелАЭС

20.03.2021 18:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Литвы Гитанас Науседа посетил Украину с официальным визитом.


Гитанас Науседа выступает в Верховной Раде Украины / twitter.com/GitanasNauseda

 19 марта он выступил в Верховной Раде. Среди прочего он упомянул Белорусскую АЭС. Науседа призвал украинцев не покупать её электроэнергию.

"Строитель электростанции — Россия — не только подвергла риску здоровье жителей региона, но и пытается использовать проект электростанции для расширения своего влияния, — говорил литовский президент. — Хочу публично попросить власти Украины и её народ поддержать позицию стран Балтии по БелАЭС и не покупать электроэнергию, производимую в Островце".

Гитанас Науседа не первый раз назвал Белорусскую АЭС "опасным проектом", угрозой и для Литвы, и для Украины, пишет Еврорадио
 
 
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Президент Литвы Гитанас Науседа посетил Украину с официальным визитом.
 
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