Президент Литвы в Киеве призвал украинцев не покупать электроэнергию БелАЭС





Гитанас Науседа выступает в Верховной Раде Украины / twitter.com/GitanasNauseda





19 марта он выступил в Верховной Раде. Среди прочего он упомянул Белорусскую АЭС. Науседа призвал украинцев не покупать её электроэнергию.





"Строитель электростанции — Россия — не только подвергла риску здоровье жителей региона, но и пытается использовать проект электростанции для расширения своего влияния, — говорил литовский президент. — Хочу публично попросить власти Украины и её народ поддержать позицию стран Балтии по БелАЭС и не покупать электроэнергию, производимую в Островце".





пишет Еврорадио Гитанас Науседа не первый раз назвал Белорусскую АЭС "опасным проектом", угрозой и для Литвы, и для Украины,Еврорадио











