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Мы все умрем. Космос как индустрия: отложенная польза или пустые траты?
20.03.2021 19:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Рационально и прагматично, с точки зрения бизнеса и политики на эти вопросы ответил Андрей Потапов, Менеджер индустриальных проектов космического центра Сколтеха, сооснователь частной космической компании Спутникс.
Его коллега Анастасия Ильина, координатор проектов космического центра Сколтеха, основатель сообщества популяризации космонавтики "Космический рейс", подошла к проблеме более философски, изучив ее с точки зрения общества, культуры и чистого научного знания.
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На изучение и освоение космоса тратятся колоссальные ресурсы. Но, на первый взгляд, заметного эффекта на нашу повседневную жизнь это не оказывает. Так зачем...
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