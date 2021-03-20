Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Мы все умрем. Космос как индустрия: отложенная польза или пустые траты?

Какие проекты за пределами Земли сейчас наиболее перспективны? Нужно ли сегодня продолжать привлекать людей и ресурсы к освоению заорбитальных просторов?

Рационально и прагматично, с точки зрения бизнеса и политики на эти вопросы ответил Андрей Потапов, Менеджер индустриальных проектов космического центра Сколтеха, сооснователь частной космической компании Спутникс.

Его коллега Анастасия Ильина, координатор проектов космического центра Сколтеха, основатель сообщества популяризации космонавтики "Космический рейс", подошла к проблеме более философски, изучив ее с точки зрения общества, культуры и чистого научного знания.

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