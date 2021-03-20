Скупочные цены на драгметаллы снизят. Сдавать золотые коронки и кольца станет менее выгодно

Источник материала: Tut.by

С 23 марта снизят цены на драгоценные металлы, которые физлица сдают в изделиях и в ломе. К примеру, цены на золото 375-й пробы упадут до 47,82 рубля (сейчас — 52,44 рубля), а 500-й — до 63,76 рубля (сейчас — 69,92 рубля).



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Pixabay.com

Золото 583-й, 585-й пробы с 23 марта будет стоить 74,59 рубля (сейчас — 81,8 рубля), 750-й пробы — 95,63 рубля (сейчас — 104,87 рубля), 900-й пробы — 114,76 рубля (сейчас — 125,85 рубля); 916-й пробы — 116,8 рубля (сейчас — 128,08 рубля); 950-й пробы — 121,13 рубля (сейчас — 132,84 рубля); 958-й пробы — 122,15 рубля (сейчас — 133,96 рубля).

Платина 950-й пробы подешевеет — 82,2 рубля (сейчас — 61,37 рубля).

Серебро 750-й пробы с 23 марта будет стоить 1,43 рубля (сейчас — 1,36 рубля), 800-й пробы — 1,53 рубля (сейчас — 1,45 рубля), 875-й пробы — 1,67 рубля (сейчас — 1,58 рубля), 916-й пробы — 1,75 рубля (сейчас — 1,66 рубля), 925-й пробы — 1,77 рубля (сейчас — 1,67 рубля), 960-й пробы — 1,83 рубля (сейчас — 1,74 рубля).