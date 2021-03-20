Большинство членов стачкома уволены с “Беларуськалия”. Jara International не повлияла

Президиум Беларуского независимого профсоюза РЭП выступил за создание постоянно действующего круглого стола с участием независимых профсоюзов, стачкомов и других заинтересованных субъектов. Его цель – выработать совместные, продуманные и солидарные профсоюзные действия в поддержку бастующих и рекомендации по формированию отношений с зарубежными партнерами беларуских предприятий.





Сыр-бор разгорелся после заявления БКДП, который выступил против разрыва контракта между Jara International и «Беларуськалием». Профсоюз РЭП, который является членом Конгресса, уточнил свою позицию и заявил, что «подобные заявления не должны приниматься без широкого участия профактива и без представителей стачкома «Беларуськалия». Стачком калийного гиганта поддержал позицию РЭП.





Анатолий Бокун рассказал praca-by.info о ситуации, которая сложилась на предприятии. Председатель стачкома ОАО «Беларуськалий»praca-by.info о ситуации, которая сложилась на предприятии.





- В стачку вступило более 130 человек. Большая часть стачкомовцев находится в Беларуси, но многие вынуждены были покинуть страну, потому что безопасность семьи – превыше всего.





– Как складываются отношения стачкома с администрацией «Беларуськалия»?





-Диалога не было. И заявления Головатого Ивана Ивановича, прозвучавшие 14 августа с крыльца головного офиса ОАО «Беларуськалий» тысячам собравшихся работников, что в сложившейся ситуации только с помощью конструктивного диалога можно выйти – это пустое сотрясение воздуха.





- Сколько членов стачкома уволены с предприятия?





- Подавляющее большинство. Остались только некоторые выборные члены Независимого профсоюза горняков, но на них также оказывается давление. 16 марта стало известно, что им предлагают добровольно расторгнуть контракт (предлагает руководство Независимого профсоюза горняков) под предлогом того, что сейчас будет заключаться новый коллективный договор, и НПГ хочет сохранить в новом колдоговоре пункт об увольнении выборных членов профсоюза только по согласованию с ним.





В то же время часть выборных членов Независимого профсоюза уже уволена без согласования с профсоюзом в нарушение коллективного договора.





Заявления гендиректора «Беларуськалия» о приеме на работу участников стачки, мягко говоря, непонятны: с одной стороны, он говорит о возможном приеме на работу, а с другой требует от Независимого профсоюза согласования увольнения членов стачки, находящихся на выборных должностях.





Озвучу единое мнение участников стачки: мы не увольнялись с предприятия, мы вынуждены не работать, а отстаивать свои гражданские права. Поэтому речь о подаче заявлений на трудоустройство не идет, речь может идти только о незаконном увольнении и восстановлении на рабочих местах.





- Почему ситуация вокруг взаимоотношений меду норвежской компанией Jara International и «Беларуськалием» приобрела такой принципиальный характер и столь громкое звучание?





- На самом деле позиция Jara International понятна: у нее есть кодекс поведения бизнес-партнеров, другими словами, бизнес-партнеры должны соблюдать гражданские права работников – иначе компания не будет сотрудничать с такими организациями. У нас в Беларуси, Jara International ведет диалог с Головатым, не имея рычагов управления сложившейся ситуацией. Это показали последние события, когда во время четырехдневного аудита делегации Jara International проходили задержания членов стачкома, в том числе силовые – ничего подобного раньше не наблюдалось. Во время этого визита над стачкомовцами проходили суды, двум нашим представителям дали по 15 суток ареста. Присутствие Jara International ровным счетом ничего не меняет.





- Позиция БКДП и профсоюза РЭП несколько отличаются. Чья позиция вам ближе?





- Естественно, в сложившейся ситуации мы просто кричим о помощи, просим о солидарности. Эта ситуация как лакмусовая бумажка. Нам приятно знать, что мы не одни, что профсоюз РЭП нас поддержал, проявил солидарность. То есть сделал то, что должен делать настоящий профсоюз.



