МВД: еще два ресурса в Telegram признаны экстремистскими

Источник материала: ОНТ

Согласно решению суда Ленинского района Бреста, которое было вынесено 17 марта, признаны экстремистскими Telegram-канал «Брест: Слухи и факты» и чат «Брест 97%». Об этом сообщили в МВД.

Таким образом, теперь за репост информации из указанных сообществ предусмотрено административное наказание по ст. 19.11 КоАП.

Ранее экстремистскими были признаны канал NEXTA-Live и логотип NEXTA. Такое решение вынес cуд Центрального района города Минска.

Фото: БЕЛТА

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