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НХЛ: Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня

20.03.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

НХЛ: Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

Овечкин оформил дубль в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» – 2:1. Для хоккеиста это стало 147-м случаем в карьере, когда он забрасывал более одной шайбы за матч. Он вышел на четвёртое место по этому показателю. Для «Ови» эти голы стали 719-м и 720-м в карьере. Второй звездой игрового дня стал форвард «Вегаса» Макс Пачиоретти. Третьей — форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер.


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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Овечкин оформил дубль в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» – 2:1. Для...
 
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