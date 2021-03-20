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НХЛ: Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня
Источник материала: ОНТ
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ.
Овечкин оформил дубль в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» – 2:1. Для хоккеиста это стало 147-м случаем в карьере, когда он забрасывал более одной шайбы за матч. Он вышел на четвёртое место по этому показателю. Для «Ови» эти голы стали 719-м и 720-м в карьере. Второй звездой игрового дня стал форвард «Вегаса» Макс Пачиоретти. Третьей — форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер.
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Овечкин оформил дубль в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» – 2:1. Для...
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