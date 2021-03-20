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«США и Китаю нужно больше верить друг другу»: Маск прокомментировал опасения по поводу электрокаров Tesla

20.03.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«США и Китаю нужно больше верить друг другу»: Маск прокомментировал опасения по поводу электрокаров Tesla

Известный предприниматель, миллиардер Илон Маск опроверг предположения, что электрокары его компании Tesla могут использоваться с целью шпионажа в какой-либо стране. Об этом шла речь во время выступления по видеосвязи на форуме China Development Forum, пишет Bloomberg. 

Предприниматель отреагировал на решение китайских властей ограничить применение электромобилей Tesla военными из-за якобы угрозы, которую эти машины представляют для национальной безопасности.

Маск отметил, что у организаторов Tesla есть сильный мотив гарантировать конфиденциальность любых данных своим клиентам.

Илон Маск также выразил мнение, что США и Китаю как обладателям двух самых крупных экономик мира нужно больше доверять друг другу.

Фото: pixabay

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Известный предприниматель, миллиардер Илон Маск опроверг предположения, что электрокары его компании Tesla могут использоваться с целью шпионажа в какой-либо...
 
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