«США и Китаю нужно больше верить друг другу»: Маск прокомментировал опасения по поводу электрокаров Tesla

Источник материала: ОНТ

Известный предприниматель, миллиардер Илон Маск опроверг предположения, что электрокары его компании Tesla могут использоваться с целью шпионажа в какой-либо стране. Об этом шла речь во время выступления по видеосвязи на форуме China Development Forum, пишет Bloomberg.

Предприниматель отреагировал на решение китайских властей ограничить применение электромобилей Tesla военными из-за якобы угрозы, которую эти машины представляют для национальной безопасности.

Маск отметил, что у организаторов Tesla есть сильный мотив гарантировать конфиденциальность любых данных своим клиентам.

Илон Маск также выразил мнение, что США и Китаю как обладателям двух самых крупных экономик мира нужно больше доверять друг другу.

Фото: pixabay

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