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«США и Китаю нужно больше верить друг другу»: Маск прокомментировал опасения по поводу электрокаров Tesla
Источник материала: ОНТ
Известный предприниматель, миллиардер Илон Маск опроверг предположения, что электрокары его компании Tesla могут использоваться с целью шпионажа в какой-либо стране. Об этом шла речь во время выступления по видеосвязи на форуме China Development Forum,
Предприниматель отреагировал на решение китайских властей ограничить применение электромобилей Tesla военными из-за якобы угрозы, которую эти машины представляют для национальной безопасности.
Маск отметил, что у организаторов Tesla есть сильный мотив гарантировать конфиденциальность любых данных своим клиентам.
Илон Маск также выразил мнение, что США и Китаю как обладателям двух самых крупных экономик мира нужно больше доверять друг другу.
Фото: pixabay
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«США и Китаю нужно больше верить друг другу»: Маск прокомментировал опасения по поводу электрокаров Tesla
Известный предприниматель, миллиардер Илон Маск опроверг предположения, что электрокары его компании Tesla могут использоваться с целью шпионажа в какой-либо...
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