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Стал известен белорусский участник детского конкурса на «Славянском базаре»

20.03.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Заявит о себе во весь голос на 30-м «Славянском базаре» в Витебске – стал известен белорусский участник Международного детского музыкального конкурса. Финал национального отбора состоялся сегодня в Борисове. Борьба была напряженной. 

Минчанину Константину Мазуркевичу 13 лет. Перепеть его сложно, что и подтвердило жюри. Результат выступления юного артиста в двух турах – 173 балла из 180 возможных. К слову, отрыв победителя от ближайшего соперника, Софии Рустамовой из Бреста, составил 9 баллов. За путевку на главный фестиваль белорусского лета сражались 10 исполнителей. Сегодня же в культурной столице страны этого года – Борисове – определят белорусского участника взрослого конкурса.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Заявит о себе во весь голос на 30-м «Славянском базаре» в Витебске – стал известен белорусский участник Международного детского музыкального конкурса. Финал...
 
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